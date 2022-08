Circulam rumores em Washington de que os EUA estariam enviando remessas secretas de armas para a Ucrânia

Apoie o 247

TASS - As autoridades dos EUA provavelmente não anunciam publicamente o envio de certas armas para Kiev, especulou o site Politico nesta segunda-feira (22).

"Há rumores em Washington de que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia mais armas do que o governo anunciou publicamente", diz o relatório.

Na sexta-feira passada, um representante do alto escalão do Pentágono reconheceu durante um briefing que os EUA estão enviando mísseis anti-radar HARM para a Ucrânia sem anunciar publicamente.

"Quando anunciamos pela primeira vez o fornecimento inicial de mísseis HARM, a forma como o caracterizamos no anúncio não era específica. Descrevemos que estávamos fornecendo uma arma contra radares", disse o funcionário.

Mais tarde, o Yahoo News também especulou que os EUA enviaram mísseis balísticos táticos guiados ATACMS, observa o Politico.

“Se for verdade – e não está claro que seja – isso iria contra o que o governo disse publicamente”, diz o relatório.

Além disso, as fontes do Politico também disseram que o novo pacote de ajuda militar a Kiev anunciado na semana passada também inclui projéteis de artilharia guiados Excalibur. Eles também não foram mencionados separadamente no anúncio oficial do Pentágono. Além disso, o Politico obteve a notificação oficial que o governo dos EUA entregou ao Congresso sobre o recente pacote de ajuda. De acordo com o relatório, este documento menciona que as armas enviadas para a Ucrânia não são "limitadas" pelo que é apresentado na notificação.

"Admitimos que tudo isso é especulação. Nenhum membro do governo confirmou ou mesmo deu a entender que havia remessas secretas de armas para a Ucrânia. Mesmo que houvesse, há pouca ou nenhuma chance de que eles compartilhem uma decisão confidencial conosco", diz o Politico.

