Ciro acabou de lançar sua mamadeira de piroca, diz Cynara Menezes

Jornalista ficou indignada com a nova baixaria do pedetista, que acusou o ex-presidente de ter conspirado contra Dilma

247 - A jornalista Cynara Menezes, que edita o site Socialista Morena, ficou indignada com a nova baixaria do pedetista Ciro Gomes, que acusou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ter conspirado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, vítima do golpe de estado de 2016, que vem destruindo a economia e a imagem do Brasil. Confira e saiba mais sobre o caso:

o ciro acabou de lançar sua mamadeira de piroca, dizendo que lula conspirou para golpear a dilma.

depois é lula que é igual a bolsonaro, né? — cynara menezes (@cynaramenezes) October 13, 2021

O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, segue empenhado na tarefa de atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na tentativa de dividir os votos da esquerda e assim talvez contribuir até para a permanência do bolsonarismo no poder. Nesta quarta-feira, ele mergulhou de vez no fundo do poço ao acusar Lula de conspirar contra a ex-presidente Dilma Rousseff, vítima do golpe de estado de 2016, que abriu as portas para a destruição da economia e da imagem do Brasil.

"Eu atuei contra o impeachment e quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem liderou o MDB nessa investida? O Eunício Oliveira. Com quem o Lula está hoje?", questinou. "Hoje eu estou seguro que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma, estou seguro", declarou, ao jornal Estado de S. Paulo.

Lula tem aberto diálogo com todos os setores políticos dispostos a livrar o Brasil do fascismo, mesmo aqueles que apoiaram o golpe de 2016. Em relação a Ciro, ele tem lamentado o processo de autodestruição do político Gomes e dito que ele deveria pensar antes de falar.

