Ciro apresenta febre e coriza e fará 'Roda Viva' por videoconferência

Ferrenho opositor de Jair Bolsonaro, Ciro Gomes avisou não sairá de casa até que passe por exames por causa do coronavírus. O político entrará no ar por meio de Skype edit

247 - O ex-ministro Ciro Gomes, candidato a presidente pelo PDT n as eleições de 2018, será entrevistado nesta segunda-feira, 16, pelo programa Roda Viva, da TV Cultura, por meio de videoconferência.

Ciro apresentou febre e gripe e avisou à produção do programa de Vera Magalhães que não sairá de casa até que passe por exames por causa do coronavírus. O político entrará no ar por meio de Skype, pela primeira vez na história do programa.