Ciro comete "erros crassos" ao atacar de maneira preconceituosa o "lulopetismo", diz Miguel do Rosário, do Cafezinho

247 - Editor do blog O Cafezinho, Miguel do Rosário analisa em texto nesta terça-feira (22) a entrevista de Ciro Gomes (PDT) ao Flow Podcast.

Para Rosário, Ciro acertou ao conceder a entrevista: "foi muito boa para sua campanha, porque ela efetivamente, como se diz, 'furou a bolha'. O público atingido pela entrevista me parece exatamente aquele que Ciro Gomes precisa para evitar o risco de esvaziamento de sua campanha, e para consolidar um núcleo militante que, eventualmente, poderá crescer, e se transformar num centro de atração gravitacional para receber os descontentes com a polarização".

O editor, porém, aponta "erros crassos" do pedetista, que continua atacando o ex-presidente Lula e o PT com termos 'preconceituosos'. "Ciro comete erros, e as pessoas perdoam. Mas quando ele demonstra que se recusa a corrigi-los, ele perde a estima dos eleitores. Perdoa-se o erro, jamais a teimosia obtusa. O maior erro de Ciro, em minha opinião, é a maneira preconceituosa com que usa o termo 'lulopetismo'. Até pouco tempo, ele insistia em usar a horrorosa expressão 'lulopetismo corrompido'. A fala de Ciro contaminou sua militância, que passou a usar a expressão petismo ou lulopetismo com lamentável preconceito político. A opção de tantos brasileiros de se associar politica ou ideologicamente ao PT ou a Lula, ou a ambos, deveria ser profundamente respeitada por um democrata. Ao se referir ao 'lulopetismo' de maneira tão desrespeitosa, Ciro Gomes comete dois erros crassos, do ponto-de-vista de seus próprios interesses: ele abre espaço para o preconceito contra a sua própria militância, de um lado, e ajuda o “lulopetismo” a se reorganizar".

Enquanto Ciro insiste em seus erros, aponta Rosário, "seu principal concorrente no campo progressista, Lula, tem costurado apoios com velocidade e astúcia impressionantes. Lula tem errado pouco".

