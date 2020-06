Ciro ganha elogio de Vera Magalhães, que o vê como "principal nome da esquerda"

247 – Os movimentos do presidenciável Ciro Gomes, do PDT, que buscam isolar o PT nas eleições municipais, mereceram elogio da jornalista Vera Magalhães, uma das principais representantes do antipetismo na imprensa brasileira. O movimento recente foi uma aliança com PSB e Rede, no Rio de Janeiro, em torno da provável candidatura da delegada Martha Rocha, do PDT.

"O embate Bolsonaro x Supremo canaliza nossa atenção, mas é um fato da mais alta importância a aliança anunciada entre PDT, Rede e PSB no Rio. Não porque tenha chance, embora possa crescer, mas pelo que sinaliza para a frente ampla e para 2022", escreveu Vera. "Uma aliança desses partidos de esquerda, sem o PT, e podendo ainda juntar o Cidadania e o PSOL, eventualmente, impulsiona @cirogomes como o principal nome da esquerda hoje", apontou a jornalista.

"Se Ciro, Marina, Barbosa (PSB) e Freire estiverem no mesmo barco, o debate sobre a frente anti-Bolsonaro sai dos abaixo-assinados para ter chance de virar um movimento na linha das Diretas Já. E acaba por carimbar o oblívio de Lula, que se recusou a fazer parte do debate", escreve ainda Vera, que não esconde seu ódio em relação ao ex-presidente Lula.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.