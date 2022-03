"Ciro Gomes está fazendo uma campanha para perder", diz Florestan Fernandes Júnior

"Ele faz um discurso de ódio muito parecido com o do Bolsonaro", avaliou o jornalista na TV 247 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior afirmou à TV 247 que o pré-candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, "está fazendo uma campanha para perder".

"Na realidade, se você pega as pesquisas, o Lula está muito mais sedimentado do que o Bolsonaro. O que você tem é um número expressivo de pessoas que não querem o Bolsonaro de jeito nenhum, não votariam no Bolsonaro de jeito nenhum. Então onde é o lugar mais fácil de conseguir votos? É justamente naqueles que odeiam o Bolsonaro, mas ele não fala nada contra o Bolsonaro, nem ele e nem o Sergio Moro", avaliou o jornalista.

"O espaço em que eles poderiam avançar é atacando o Bolsonaro, mas ele prefere atacar o Lula. Ele não cresce e daqui a pouco ele vai cair, não se sustenta. Não se sustenta inclusive porque ele e o irmão estiveram nos governos do Lula e do PT do primeiro dia ao último. Ele levou 14 anos para dizer o que está dizendo. É uma contradição. Que tipo de político é esse cara? Ele faz um discurso de ódio muito parecido com o do Bolsonaro", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE