"Ciro sabe que não vai ganhar", diz Florestan. "Eleição é plebiscitária e não tem espaço para a terceira via"

247 - O jornalista Florestan Fernandes Jr. afirmou neste domingo (15), em comentário no Bom Dia 247, que o presidenciável Ciro Gomes (PDT) "sabe que não vai ganhar" o pleito de outubro. O colunista também disse que a eleição presidencial deste ano "é plebiscitária".

Ao comentar sobre o ex-governador do Ceará, o jornalista afirmou que não vê "condições" para uma vitória dele. "Ele não deixou muitas portas abertas para tentar um diálogo com Lula. Às vezes é injusto. Pego um ódio do PT por conta de questões políticas, campanha eleitoral. Foi para um jogo que não deveria ter ido", disse.

"O eleitor brasileiro, que vota no Ciro, tem consciência dos riscos, que seria Bolsonaro ter mais um mandato. O Brasil está caminhando para se transformar numa grande fazenda, com pessoas trabalhando para o agronegócio e uma multidão de famintos. Uma vergonha", continuou.

De acordo com o jornalista, "não tem espaço para a terceira via". "Cada um vai ter de caminhar pensando no futuro político do seu partido e Alckmin pode desempenhar um papel importante, pra gente liquidar a fatura no primeiro turno", disse.

