CMG é única mídia oficial de língua chinesa em parceria com a Expo de Dubai

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG) assinou na segunda-feira (20) o acordo com a empresa da Expo 2020 Dubai, tornando-se a única mídia oficial de língua chinesa em parceria com essa exposição

O CMG lançará uma reportagem de grande escala chamada "Tempo de Expo" que será divulgada durante um semestre e abrangerá as cerimônias de abertura e de encerramento da Expo, atividades temáticas, pavilhões de vários países, e entrevistas com convidados importantes, etc.

A Expo 2020 de Dubai, que devia ser aberta no ano passado, foi adiada para entre 1º de outubro de 2021 e 31 de março de 2022 por causa da pandemia. Já confirmaram a participação.

