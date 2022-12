CMG lança Iniciativa de Ação Global 2022 com foco na mudança climática global e na sustentabilidade

Evento contou com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, e três chefes de Estado edit

Rádio Internacional da China (CRI) - Por ocasião da abertura da sessão de alto nível da segunda parte da 15ª reunião da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (COP15), a Televisão Central da China (CCTV) na América do Norte, do China Media Group (CMG), lançou a Iniciativa de Ação Global 2022, com foco na mudança climática global e na sustentabilidade. Dezenas de convidados, incluindo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, e três chefes de Estado, defenderam o conceito de desenvolvimento sustentável no evento.

Este é o terceiro ano consecutivo que o CMG lança a Iniciativa, qualificada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, como “um grande esforço para fazer avançar os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU”. O presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, o presidente do Equador, Guillermo Lasso, e o presidente da Bolívia, Luis Arce, também parabenizaram o CMG pelo lançamento da Iniciativa.

Guterres enfatizou a necessidade de cooperação e coordenação entre os países desenvolvidos, em desenvolvimento e as economias emergentes. Segundo ele, o mundo enfrenta duas tarefas importantes: os países desenvolvidos precisam reduzir rapidamente suas emissões de gases de efeito estufa; e os países desenvolvidos precisam trabalhar com as economias emergentes e outros países em desenvolvimento para fornecer financiamento, tecnologia e apoio para que eles possam acelerar a transformação verde de suas economias.

A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, disse que a atual situação mundial só acelerará a transformação do uso de energia para o modelo verde. Ela ressaltou que a segurança energética é agora um fator adicional para considerar a direção do desenvolvimento econômico.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Diego Goulart

