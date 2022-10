CMG lança série televisiva sobre desenvolvimento da China na última década

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O China Media Group (CMG) lança neste sábado (8) uma série televisiva com 16 episódios sobre os êxitos e reformas históricas obtidos pela China nos últimos dez anos, saudando a realização do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, que deve começar no dia 16 deste mês.

Coproduzida por vários orgãos estatais, a série foi filmada por dez equipes em 97 vilas de 22 províncias chinesas, que percorreram mais de 40 mil quilômetros e entrevistaram centenas de pessoas. A produção pretende contar histórias de chineses em busca de uma vida melhor, traçando o panorama do país na nova era.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Erasto Santos Cruz

