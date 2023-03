CMG realiza atividades sobre "modernização chinesa e o mundo" em vários países

Estados Unidos, Irã, Camboja, Brasil, Reino Unido, África do Sul, Tailândia, Quênia e outros países e regiões do mundo já receberam a iniciativa edit

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG), da sigla em inglês, lançou uma série de atividades sobre "modernização chinesa e o mundo".

Estados Unidos, Irã, Camboja, Brasil, Reino Unido, África do Sul, Tailândia, Quênia e outros países e regiões do mundo já receberam a iniciativa, que envolve funcionários governamentais das Nações Unidas e dos países e das regiões relacionadas, responsáveis por organizações internacionais, especialistas e acadêmicos, para discutir as novas oportunidades trazidas pela modernização chinesa para o desenvolvimento mundial.

Até este domingo (19), foram concluídas 23 atividades da série, sendo que 1.034 principais mídias estrangeiras de 93 países e regiões transmitiram e realizaram lives sobre os eventos alcançando mais de 1,06 bilhão de audiência no exterior.

