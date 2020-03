CNN Brasil decide afastar William Waack dos estúdios

Segundo nota, o motivo é que o jornalista tem 67 anos e faz parte do chamado grupo de risco do coronavírus edit

247 - A CNN Brasil decidiu nesta quinta-feira (19) afastar o âncora William Waack da tramisssão em estúdio do telejornal da emissora.

Segundo nota, o motivo é que o jornalista tem 67 anos e faz parte do chamado grupo de risco do coronavírus. A informação é de Flavio Ricco, colunista do Uol .

Apesar disso, Waack vai continuar a participar do Jornal da CNN. Ele fará tudo de casa, assim como outros canais têm optado. Na bancada, no lugar dele aparecerá Daniel Adjuto, da CNN Brasília.

Além de William Waack, outro apresentador da emissora, Caio Copolla, também foi afastado da CNN Brasil. A notícia veio depois de boatos de que alguém teria ido à festa de lançamento com sintomas do vírus.