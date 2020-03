CNN Brasil será lançada no dia dos protestos a favor do fechamento do Congresso e do STF

“Acabou a expectativa: a CNN já tem data de estreia no Brasil. Iremos ao ar no dia 15 de março tanto na TV quanto nas plataformas digitais!”, escreveu o perfil da emissora no Twitter. Neste dia bolsonaristas irão às ruas pelo fechamento do Congresso. A CNN já foi elogiada por Jair Bolsonaro edit

247 - A CNN divulgou nesta segunda-feira (2) que escolheu 15 de março para a data de seu lançamento no Brasil, tanto em TV quanto nas plataformas digitais. Neste dia bolsonaristas irão às ruas pelo fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e por um novo AI-5.

“Acabou a expectativa: a CNN já tem data de estreia no Brasil. Iremos ao ar no dia 15 de março tanto na TV quanto nas plataformas digitais!”, escreveu o perfil da emissora no Twitter.

Durante sua live semanal da semana passada, Bolsonaro disse que a CNN “vai ser diferente da Globo” e quer que um de seus ministros dê entrevistas à nova emissora. “Pelo que eu tô sabendo, a CNN Brasil vai ser uma empresa diferente da Globo. Torço para que isso seja real, para que a gente possa destinar aqui, fazer com o que o nosso ministro vá dar entrevista para essa televisão”, afirmou.