CNN demite Boris Casoy

247 - O jornalista Boris Casoy disse ter sido informado de que deixará a programação da CNN Brasil, com a suspensão do quadro "Liberdade de Opinião", do qual fazia parte nas manhãs da emissora, que está fazendo uma demissão em massa.

De acordo com a coluna Splash, publicada nesta quinta-feira (1) no portal Uol, o jornalista recebeu a orientação de que aguardasse em casa ao término do seu contrato, que vence em janeiro e será cumprido pela CNN.

"Não sei [sobre a demissão]. Pode ser que tenham me demitido mesmo, estou sem função. Fui informado de que ficarei em casa sem trabalhar neste mês de dezembro e que meu contrato, que vence em janeiro, será honrado por eles", disse. "Vou aguardar, caso eles queiram me aproveitar na nova programação que virá", acrescentou.

