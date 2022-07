CNN e Boris Casoy espalham fake news sobre caso Celso Daniel

Apoie o 247

ICL

247 - A CNN Brasil resolveu dar voz às fake news bolsonaristas sobre a farsa envolvendo a suposta participação de Lula e membros do PT no assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel.

Mesmo com a Polícia Civil demonstrando que o assassinato partiu de um crime comum, a emissora deu voz a mentira, passando a análise para Boris Casoy, conhecido como uma das maiores vozes da direita brasileira.

Na chamada, uma tarja na tela apresentava o seguinte título: “Bolsonaro: Lula é mentor da morte de Celso Daniel”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas redes sociais é corriqueiro entre os bolsonaristas a citação da fake news toda vez em que Bolsonaro é alvo de críticas ou então novos escândalos de corrupção do clã ou do governo são revelados, criando desta forma uma cortina de fumaça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-delegado Marcos Carneiro Lima, que esteve no centro das investigações do caso Celso Daniel, disse que o homicídio do ex-prefeito petista de Santo André não teve envolvimento do PT ou de outros políticos e que a narrativa de que Celso Daniel teria sido morto a mando de dirigentes do partido foi alimentada por boa parte da mídia para “enfraquecer um partido e uma pessoa que imaginavam que a sociedade brasileira jamais colocaria no poder”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jornalista Luís Nassif fez uma postagem em suas redes criticando a postura da emissora:

A CNN é absolutamente irresponsável permitindo a Boris Casoy as teorias conspiratórias sobre a morte de Celso Daniel. Há uma investigação final da Polícia Civil mostrando que foi assalto comum. É vergonhoso. Porque não colocam jornalistas de verdade apurando o caso? pic.twitter.com/hAjWyujJsG CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 8, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE