Coletiva de imprensa do 20º Congresso Nacional do PCCh destaca a importância da abertura e cooperação

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Realizou-se nesta segunda-feira (17) a primeira coletiva de imprensa do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China(PCCh). Na ocasião, o vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, Zhao Chenxin, apresentou o trabalho para promover de forma abrangente a revitalização da nação com o modelo chinês para a modernização.

Segundo ele, a construção de uma nova conjuntura de desenvolvimento é uma decisão importante com base no estágio, ambiente e condições de desenvolvimento do país, especialmente nas vantagens comparativas do país no momento. A decisão faz parte do plano estratégico e vai gerar uma reforma profunda na China. Para o vice-diretor, a formação de uma nova conjuntura de desenvolvimento tem uma função significativa para realizar um desenvolvimento de um nível mais qualificado, eficaz, justo, seguro e sustentável.

O mundo não voltará a um estado de isolamento, a cooperação e a abertura são a tendência certa para a época. O modelo de benefícios mútuos ganha mais espaço no palco internacional.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.