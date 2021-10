Colunista americano critica Wall Street Journal por disseminar teoria falsa sobre origem do novo coronavírus

Em um artigo divulgado no Los Angeles Times, o famoso colunista norte-americano e ganhador do Prêmio Pulitzer Michael Hiltzik desmonta reportagem do Wall Street Journal que dissemina a teoria de que o vírus foi resultado de um acidente de laboratório chinês edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - Em um artigo divulgado no dia 8 no website do diário Los Angeles Times, o famoso colunista norte-americano e ganhador do Prêmio Pulitzer Michael Hiltzik criticou o Wall Street Journal, que continua a disseminar a teoria falsa de que a pandemia do novo coronavírus foi resultado de um acidente do laboratório chinês.

“O Wall Street Journal se tornou recentemente o centro onde produz a teoria de vazamento”, disse Hiltzik, ao criticar uma reportagem publicada no diário no dia 5. Segundo ele, os dois autores do artigo, que alegaram descobrir em quatro teses “fortes provas” para que o novo coronavírus fosse um resultado artificial, não receberam nenhuma formação profissional de virologia. Um deles estuda física, enquanto o outro vem de uma farmacêutica especializada em doenças de glândulas mamárias.

Uma das teses citadas pelo Wall Street Journal vem da revista Cell. O colunista Hiltzik contatou o autor da tese, que assinalou que ela “não forneceu nenhuma indicação para localizar a origem do vírus” e que os dois autores da reportagem descrevem erroneamente o resultado da sua pesquisa.

PUBLICIDADE

Das três teses restantes, no entanto, uma é o relatório de pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS) no início da pandemia, e a segunda é baseada nos dados da gripe da cidade de Wuhan na segunda metade de 2019. A última tese, divulgada em março de 2020, diz claramente que “não acreditamos em nenhuma suposição que sustente a origem do laboratório”.

PUBLICIDADE