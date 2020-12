Colunista da Folha pede prisão para Bolsonaro

"Pode ser que ainda não seja politicamente viável, mas já não é mais motivo para impeachment, é motivo para cadeia", afirmou o colunista Pablo Ortellado ao comentar o gerenciamento da crise do coronavírus por Jair Bolsonaro edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Pablo Ortellado afirmou que Jair Bolsonaro "tem responsabilidade pelo aumento do descumprimento do distanciamento social, pelo aumento das contaminações e das mortes e, ao que tudo indica, terá também responsabilidade pela cobertura vacinal reduzida". "Pode ser que ainda não seja politicamente viável, mas já não é mais motivo para impeachment, é motivo para cadeia", disse.

De acordo com o colunista, "Bolsonaro não elaborou com antecedência um plano nacional de vacinação e não estabeleceu protocolos para o distanciamento social, gerando descoordenação entre as iniciativas de estados e municípios".

"Durante todo o período da pandemia, minimizou a mortalidade da Covid, condenou o fechamento do comércio e difundiu a descrença em vacinas", acrescentou. "Essa disposição em não vacinar é grande o suficiente para impedir que o país alcance a imunidade de rebanho".

