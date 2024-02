Colunista do Brasil 247 lança livro sobre os anos Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Com mais de 170 artigos publicados no Brasil 247 desde 2020 - simultaneamente com seu blog, o NotiCom (noticiariocomentado.com) – o jornalista Paulo Henrique Arantes acaba de lançar pela editora Autografia o livro “Retratos da Destruição: Flashes dos Anos em que Jair Bolsonaro Tentou Acabar com o Brasil”.

A obra, editada exclusivamente em versão impressa, reúne 25 dos textos de Arantes interpretando o negacionismo, as injúrias, as mentiras e os crimes de um governo guiado pelo espírito arruaceiro do seu líder. O comportamento da chamada “imprensa tradicional” durante o governo do capitão também merece o olhar do autor, como neste trecho sobre a entrevista de Bolsonaro à TV Globo às vésperas da eleição de 2022:

“Bolsonaro no Jornal Nacional foi mais do mesmo. Bonner e Renata também. O que se esperava, enfim? O presidente que envergonha o Brasil mentiu uma vez a cada três minutos, mantendo sua média. Sua dicção piorou. Caras e bocas de indignação não tornaram os entrevistadores incisivos o suficiente. Não houve tempo para indagar sobre o orçamento secreto e as amizades milicianas, nem para confrontar o entrevistado com o número de 33 milhões, referente aos brasileiros que passam fome. Também não deu para perguntar sobre o sigilo de 100 anos conferido a documentos oficiais acerca de assuntos que deveriam ser tratados com transparência. Não deu para falar do Queiróz ou do armamento da população, assim como não se mencionou a patética atuação do país no campo das relações internacionais desde janeiro de 2019.”

Paulo Henrique Arantes tem quase quatro décadas de jornalismo, tendo atuado em jornais, revistas, sites e assessorias de imprensa. Antes de escrever para o Brasil 247, colaborou por seis anos com o DCM – Diário do Centro do Mundo. Em 2012, criou a Revista OAB-CAASP, publicação digital que se tornou referência em reportagens e entrevistas direcionadas ao universo jurídico.

“Retratos da Destruição” está à venda nas livrarias virtuais da Amazon, Submarino, Americanas e Shoptime, além do site da editora Autografia.

