Colunista do Washington Post é banida do Twitter

Durante a semana, Lorenz tentou marcar uma entrevista com Elon Musk pelo Twitter. No sábado, recebeu uma notificação de 'suspensão permanente' de seu perfil edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após Elon Musk, dono do Twitter, suspender e reativar contas de jornalistas na plataforma, a colunista de tecnologia do Washington Post Taylor Lorenz informou que teve seu perfil banido da rede social.

Segundo Lorenz, ela fez tentativas de contato com Musk durante a semana, por meio do próprio Twitter, para marcar uma entrevista com o bilionário.

No sábado (17), a colunista recebeu uma notificação no Twitter informando que sua conta havia sido “suspensa permanentemente”. Os motivos para a suspensão não foram divulgados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.