Com 439 mil mortos, MC Gui faz balada de aniversário com centena de convidados (vídeo)

247 - Ignorando a pandemia, o funkeiro Mc Gui fez questão de comemorar o seu aniversário de 23 anos com uma festa nesta quarta-feira (19).

Ele foi fotografado com amigos e convidados, que compartilharam os momentos nas redes sociais revelando uma aglomeração de pessoas em um local fechado, com direito a bandas.

Os vídeos que ganharam as redes sociais mostram convidados sem máscaras e falta de distanciamento social.

Nos últimos anos, ele foi já foi cancelado algumas vezes. Em 2019, foi acusado de praticar bullying com uma criança na Disney, após postar uma série de stories rindo de uma menina que estava fantasiada no parque. No começo deste ano, o cantor foi flagrado em um cassino ilegal, durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19 no país.

E A NOÇÃO cade né? MC GUI está fazendo aniversário e claro, fez um FESTÃO para amigos “influenciadores” e familiares com direito a bandas , show ao vivo e muito mais... mas e ai, a pandemia acabou meu povo?🤔, É O FIM DO MUNDO MESMO VIU...!!! 🙄🤬🤮 pic.twitter.com/uOLqfrapEi May 20, 2021

