Com covid, Heitor Martinez passa 1ª noite sem suporte de oxigênio

De acordo com a irmã do artista, ele está evoluindo bem, ainda usa o aparelho de respiração, mas a dependência está diminuindo edit

247 - Internado com covid-19 desde o dia 3 de abril, o ator Heitor Martinez, de 52 anos, apresentou melhora significativa no seu quadro de saúde e, segundo sua irmã Paula Martinez, a equipe médica já começou o processo de retirada dos cateteres e do suporte de oxigênio para avaliar o desempenho pulmonar do artista. A informação é do portal R7.

"A equipe médica que está cuidando do Heitor já começou o processo de retirada dos acessos (cateteres). O Heitor continua apresentando melhora, tem feito fisioterapia, e ainda serão feitos mais alguns exames nos próximos dias para ver seu estado, mas tudo segue muito bem", explicou ela ao R7.

