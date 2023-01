Com discurso de ódio contra o PT, Estadão desqualifica iniciativa civilizatória para enfrentar fake news e discurso de ódio

Iniciativa civilizatória é uma das prioridades do governo Lula e de vários governos democráticos ao redor do mundo edit

247 – No momento em que o mundo civilizado se vê acossado pela ascensão da extrema direita e ameaçado pela profusão de fake news e discursos de ódio, o jornal Estado de S. Paulo atacou o governo Lula, no editorial "O monopólio lulopetista da verdade" . Num texto eivado de discurso de ódio, o jornal paulista ataca a iniciativa civilizatória que vem sendo perseguida em várias partes do mundo, não apenas por governos, como também pelas próprias big techs, para combater fenômenos de dissonância cognitiva a partir de informações falsas e preconceitos disseminados por sistemas de comunicação.

"Em outra frente, o secretário de Comunicação Social da Presidência, deputado Paulo Pimenta, anunciou a criação da Secretaria de Políticas Digitais, uma estrutura que funcionará no Palácio do Planalto para 'combater a desinformação e o discurso do ódio nas redes sociais'. Ora, não cabe a um governo determinar o que é desinformação, muito menos ter uma estrutura devotada a 'combater' o que chama de 'discurso de ódio' – nome genérico que os petistas certamente usarão, como já o fazem, para qualificar as críticas de opositores", escreve o editorialista.

No texto, o jornal ataca Pimenta, assim como fizeram Folha e Estado de S. Paulo, em razão do evento ocorrido com Jair Bolsonaro em 6 de setembro de 2018, às vésperas das eleições presidenciais daquele ano. "Se é para valer, essa polícia do pensamento deve começar enquadrando o próprio secretário Paulo Pimenta, que é um adepto da lunática teoria segundo a qual o atentado a faca sofrido por Jair Bolsonaro foi uma armação – uma clássica fake news", aponta o editorialista, que parece ignorar o que foi publicado pelo próprio Estado de S. Paulo, em suas páginas, pelo respeitado jornalista profissional José Nêumanne . "O jornalista Joaquim de Carvalho divulgou no site 247, em que assina uma coluna, um documentário meticuloso, no qual levanta dúvidas consistentes sobre a facada de que o candidato eleito em 2018 se diz vítima por um ex-militante do PSOL em comício em Juiz de Fora, em 6 de setembro de 2018, durante a campanha", escreveu Nêumanne.

"A estranheza ganhou corpo quando se tomou conhecimento de que a defesa da eventual vítima, na pessoa do lobista Frederick Wassef, perdeu bisonhamente o prazo do recurso contra a decisão do juiz da comarca da cidade mineira de confirmar a teoria da Polícia Federal de que o agressor seria um 'lobo solitário'. O documentário, de um jornalista com currículo respeitável, tendo sido subeditor de Veja e repórter do Jornal Nacional, entre outros veículos, e ganho os Prêmios Esso (equipe, 1992), Vladimir Herzog e Jornalismo Social (revista Imprensa), poderá servir de pista para o deputado Alexandre Frota apontar razões para convocar CPI a respeito da facada, apelidada de fake-ada desde que sua colega Joice Hasselmann contou ter ouvido de Bolsonaro: 'se eu levasse facada, ganhava a eleição'”, escreveu ainda Nêumanne.

