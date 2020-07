Com dívida de US$ 90 milhões com a Fifa, Globo pode ficar sem a Copa de 2022

247 - A Rede Globo, que transmite desde 1970 a Copa do Mundo com exclusividade, corre o risco de não transmitir a próxima Copa de 2022, que será realizada no Catar.

A emissora da família Marinho acionou a Fifa na Justiça do Rio de Janeiro para renegociar um contrato que mantém com a federação desde 2015, no valor de US$ 600 milhões, o que equivale a R$ 3,1 bilhões. A Globo não pagou uma parcela anual de US$ 90 milhões (R$ 462 milhões), que venceu nessa terça-feira (30).

De acordo com reportagem do Notícias da TV, a Globo está correndo o risco de perder a transmissão por conta da recessão econômica que a emissora emnfrenta, agravada pela pandemia da Covid-19. Além disso, fatores como as mudanças na tecnologia e a ascensão dos serviços de streaming teriam aumentado a concorrência e contribuído na queda acentuada de receitas.

“Mesmo que os executivos da Globo equacionem o problema financeiro no curto prazo, a capacidade de adaptação no longo prazo está comprometida”, afirmou uma fonte próxima ao grupo Globo ouvida pelo Notícias da TV.

