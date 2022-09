Com grande atraso, JN decide dar destaque aos esquemas do clã Bolsonaro na aquisição de imóveis com dinheiro vivo

Internautas ainda observaram que o jornal não usou como cenário os esgotos com lama saindo dinheiro, como faziam ao citar Lula edit

247 - Com grande atraso, o Jornal Nacional decidiu dar destaque aos esquemas do clã Bolsonaro na aquisição de imóveis com dinheiro vivo, ação que pode ser classificada como lavagem de dinheiro.

O caso, que veio à tona na quarta-feira em reportagem do portal UOL, só foi divulgada na emissora na edição desta quinta-feira do Jornal Nacional.

Internautas ainda observaram que o jornal não usou como cenário os esgotos com lama saindo dinheiro, como faziam ao citar Lula no âmbito das arbitrariedades cometidas pela operação Lava Jato contra o petista.

Eis que o JN deu destaque a compra de imóveis em dinheiro vivo da quadrilha que o Bolsonaro chama de família. pic.twitter.com/IGKEzqJpG2 — MedCicero (@Med_176) September 1, 2022





