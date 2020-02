Com medo do impeachment, milícia bolsonarista ataca Rodrigo Maia no Twitter

Com medo de um impeachment, as hordas milicianas digitais bolsonaristas partiram para cima de Rodrigo Maia. A hashtag #MaiaGolpista ocupou o trending topics no Twittter edit

247 - Com medo de um impeachment, as hordas milicianas digitais bolsonaristas partiram para cima de Rodrigo Maia. A hashtag #MaiaGolpista ocupou o trending topics no Twittter.

A ação orquestrada revela o pânico dos apoiadores do presidente miliciano.

A revista Fórum destacou: "alguns chegaram até mesmo a citar uma postagem da Embaixada da Espanha no Brasil para sustentar a tese do golpe parlamentarista. “ALERTA! ESPANHA CONFIRMA TUDO SOBRE O GOLPE DE RODRIGO MAIA ! PRA FINALIZA BOLSONARO”, escreveu o blogueiro Fernando Lisboa."

Segundo a revista, "o blogueiro Bernardo Kuster apontou um golpe dado por Maia em conjunto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)."

