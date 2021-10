Com o povo pedindo 'Fora Bolsonaro', Estadão resolve atacar Lula e o compara com o bolsonarismo

Apoie o 247

247 - Enquanto Jair Bolsonaro bate recordes de rejeição e é alvo de mais de 120 pedidos de impeachment, o jornal O Estado de S.Paulo publicou um editorial em que preferiu atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder em todas as pesquisas eleitorais, com chances de vencer no primeiro turno. Também afirmou que a proposta de regulação da mídia é "tão constrangedora quanto a hostilidade bolsonarista à imprensa".

Ao atacar o ex-presidente, o jornal disse que, "mesmo depois de todos os danos causados ao Brasil, Lula continua pregando a irresponsabilidade fiscal e a cizânia, como se vê pelo comportamento de seus apoiadores". "A esquerda pode ser democrática e responsável – tudo o que o lulopetismo não é", diz a publicação.

"Igualmente negacionista e repleta de interesses políticos é a recusa do PT em admitir seus erros na seara econômica, na conivência com a corrupção e com o mau uso do dinheiro público e na disseminação do ódio no País", complementa.

O jornal também resolveu criticar a proposta de regulamentação da mídia e comparou Lula e Jair Bolsonaro. "A defesa lulopetista da 'regulação da mídia', sob o argumento de que a imprensa persegue Lula, também contraria os fundamentos do Estado Democrático de Direito, sendo, portanto, tão constrangedora quanto a hostilidade bolsonarista à imprensa".

