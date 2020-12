Com pai internado com Covid-19, irmão de Márcio Garcia irá fazer réveillon para 400 pessoas

247 - Marcello Machado, o irmão do ator e apresentador da Rede Globo Márcio Garcia, utilizou suas redes sociais na noite desta quinta-feira (10) para anunciar que está organizando uma festa de réveillon para até 400 pessoas, em Ilha Belha, litoral de São Paulo.

"Quem tá animado pra curtir o Réveillon ai? Estou preparando uma festa para 400 pessoas no máximo em um espaço aberto que tem mais de 3 mil m² de frente pro canal. O local será a Bella Marina. O som e a iluminação serão de 1ª!", escreveu ele, segundo reportagem do UOL.

A aglomeração ocorre no momomento que as taxas de contaminação e internações decorrentes da Covid-19 volta a registrar alta em vários estados do país, incluindo São Paulo, local que a festa de Machado irá ocorrer.

O pai de Márcio e Marecelo também é mais um contaminado pela Covid. Garcia usou as redes sociais recentamente para falar sobre o quadro de saúde do pai, Carlos Alberto Machado, que está internado com Covid-19. De acordo com o apresentador, ele está "reagindo bem". O artista conta ainda que o pai, que foi internado com o estado grave, precisa de auxílio para respirar.

