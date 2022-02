Com pôsteres, 4ª temporada de Stranger Things já tem data de estreia

Apoie o 247

247 - A plataforma de streaming Netflix revelou, nesta quinta-feira, 17, a data de estréia da 4ª temporada de Stranger Things. Os episódios serão separados em duas partes. O Volume 1 estará disponível no catálogo no dia 27 de maio, enquanto o Volume 2 está previsto para ser liberado no dia 1º de julho.

As informações foram reveladas pelos irmãos Duffer, criadores da série, por meio de uma carta aberta aos fãs. Eles também destacaram que a série chega ao “começo do fim”.

"Há sete anos, planejamos a trama completa de Stranger Things. Naquela época, nossa ideia era que a série tivesse entre quatro e cinco temporadas. Não conseguimos encaixar tudo em quatro temporadas, mas, como vocês vão perceber, a história está chegando ao fim. A temporada 4 será a penúltima, e a 5 será a última", escreveram.

O Netflix também divulgou os pôsteres oficiais da nova leva de episódios da série. Confira:

