Com processo milionário em jogo, jornalista de 50 anos acusa Globo de “velhofobia”

247 - Veruska Donato reforçou as acusações que tinha feito no processo milionário que move contra a Globo em seu depoimento à Justiça. A ex-repórter de 50 anos insistiu que foi vítima de preconceito pela idade. Ela teria sido barrada de fazer um podcast porque, segundo sua chefia, o formato seria "coisa de jovem". A jornalista ainda alegou que os chefes fizeram pressão para que ela emagrecesse. A emissora foi procurada, mas não comentou o processo e as acusações.

Reportagem do portal Notícias da TV obteve acesso exclusivo ao depoimento de Veruska, realizado na última segunda (27). A âncora, hoje na Record do Estado do Mato Grosso do Sul, falou durante mais de uma hora na audiência da ação em que pede R$ 13 milhões.

