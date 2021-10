Com redes fora do ar, Mark Zuckerberg perde US$ 7 bilhões em horas

Fortuna do fundador do Facebook, também dono do WhatsApp e Instagram, segue a queda das ações, que fecharam o pregão nos EUA com queda da ordem de 5%, na maior baixa diária desde 20 de outubro de 2020 edit

247 - Em poucas horas, Marck Zuckerberg, fundador do Facebook e dono também do WhatsApp e do Instagram, viu sua fortuna encolher em US$ 7 bilhões. A riqueza pessoal do empresário acompanhou a queda das ações das redes no mercado, que registraram perda histórica nas negociações dos Estados Unidos e também em outros países.

As ações do Facebook negociadas na bolsa de Nova York (Nasdaq) fecharam o pregão desta segunda-feira (4) em queda de 4,89%, a US$ 326,23, na maior baixa diária desde 20 de outubro de 2020, quando os papéis tiveram baixa de 6,3%.

A baixa acontece após alegações de uma ex-cientista de dados do Facebook, Frances Haugen, de que a rede de mídia social tem colocado o lucro antes da segurança dos usuários.

Durante programa na rede americana CNBC, Haugen alegou que a gigante da mídia social tem enganado os investidores sobre como tem lidado com o discurso de ódio e desinformação em sua plataforma.

Ela forneceu milhares de páginas de documentos ao jornal The Wall Street Journal e deve testemunhar perante o Congresso americano na manhã de terça-feira (5).

Somada a isso, a instabilidade das redes contribui para um dia de mau humor para os acionistas do Facebook.

A queda, contudo, não é exclusiva das ações do grupo de Zuckerberg. Os papéis do Twitter e da Snap Inc., negociados na bolsa americana, também tiveram forte queda nesta segunda, de 5,76% e 5,37%, respectivamente.

As ações da Apple, Microsoft, Alphabet (Google) e Amazon também encerraram o pregão em baixa, da ordem de 2%.

O movimento de queda das empresas de tecnologia acontece em meio aos temores de aumento dos juros nos Estados Unidos, que tende a ferir empresas de crescimento, com fluxo de caixa muito alongado no futuro.

Ibovespa

No Brasil, a sessão foi de derrocada para boa parte das ações do Ibovespa, mas principalmente para as ações de “techs”, acompanhando os mercados americanos. Os papéis do setor caíram até 13%.

Com informações do Infomoney

