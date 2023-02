Com viagem marcada para o Brasil, “Dona Florinda” revela o que pensa sobre Lula

Apoie o 247

247 - Prestes a vir ao Brasil, a atriz Florinda Meza, eterna Dona Florinda de Chaves, está ansiosa para conhecer pessoalmente a maior comunidade de fãs da série mexicana no mundo. Atração do Educa Fest, que será realizado em abril, a artista de 74 anos se preocupa com a desunião das pessoas e torce para que o governo Lula possa desfazer a polarização política.

As fake news provocaram o aumento da polarização política no México e no Brasil, na avaliação de Florinda Meza. Ela acredita que o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja capaz de pacificar a sociedade.

“É triste, porque não escutamos uns aos outros, talvez por isso o México esteja tão polarizado. Por isso Brasil está tão polarizado. Agora vocês têm um presidente que tem uma ideia mais de união e concordância. Tomara que isso possa uni-los, porque são um grande povo. Ninguém se entende polarizado. Devemos estar todos de mãos unidas”, diz ela em entrevista concedida ao portal Metrópoles.

