Comentarista da Globo Paulo César de Oliveira sofre racismo em rede social: "inaceitável"

247 - O ex-árbitro de futebol e atual comentarista de arbitragem da Rede Globo Paulo César de Oliveira foi vítima de racismo em seu perfil no Instagram após atuar na transmissão da partida entre Fluminense e Corinthians no último domingo (13).

O usuário identificado como "Gugu Berti" chamou o comentarista de "macaco sem vergonha". "Foi um comentário de um internauta, vi só na segunda-feira. Ontem (terça) fiz contato com a delegacia especializada em crime virtual em São Paulo e hoje como vou trabalhar lá, estou na estrada e vou registrar a ocorrência. Pediram pra salvar a URL do perfil, o print, e já fiz isso. Estou indo agora à tarde. O comentário ainda está na minha publicação, não respondi nada para não alardear, mas pedi orientação ontem e vou registrar. É inaceitável", disse Paulo César de Oliveira ao Globo Esporte.

Ele contou que foi a segunda vez em que foi alvo de injúrias raciais. "A primeira infelizmente foi com o falecido Carlos Alberto Torres, ele era técnico do Paysandu, fiz um jogo entre Paysandu e Flamengo, ele me ofendeu, chamou de negro de merda, teve uma repercussão muito grande, mas depois me pediu desculpas pessoalmente. Cheguei a processá-lo, mas com o pedido de desculpas abri mão do processo, perdoei, que a alma dele descanse em paz. Mas desta vez não conheço o internauta, não sei se é perfil falso ou se não é, acho que não, mas vou levar o caso adiante para servir mesmo como um processo educativo, uma forma de repudiar essa conduta".

