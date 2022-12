Comentarista da Globonews interrompe entrada ao vivo após engolir mosquito

Apoie o 247

247 - O comentarista da GloboNews, Octavio Guedes, provou na prática a expressão: "em boca fechada não entra mosquito". Na tarde desta quinta-feira (14), Guedes engoliu o inseto sem querer ao vivo enquanto fazia uma análise em frente ao gabinete de transição do novo governo, em Brasília. As informações são do portal F5.

"O PT foi um partido que nasceu nos anos 80 radical aos olhos de hoje… comi um mosquito!", disse Octavio, interrompendo bruscamente a fala e tossindo. Do outro lado da telinha, o âncora a Globonews Tiago Eltz caia na gargalhada.

"Os mosquitos do CCBB [Centro Cultural Banco do Brasil], em Brasília, estão tentando atacar a nossa equipe desde que começou essa cobertura e a transição lá. O pessoal que está a mais tempo em Brasília tem conseguido evitar, escapar do mosquito", disse Eltz, segurando a risada. "Hoje o mosquito conseguiu pegar o Otávio desprevenido", falou rindo.

