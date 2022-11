Comentarista do 247, Marcelo Uchôa integra grupo de Direitos Humanos da equipe de transição

Advogado do Ceará integra a equipe anunciada por Geraldo Alckmin nesta quarta-feira (16) edit

247 - O advogado Marcelo Uchôa, comentarista da TV 247, está integrando a equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva com contribuições no Grupo de Trabalho de Direitos Humanos.

Segundo Uchôa, o objetivo principal dos trabalhos é levantar informações e apresentar um diagnóstico das políticas públicas e ações na área dos Direitos Humanos. "A gente tem que fazer o diagnóstico do que há para depois pensar na preparação das novas pastas que o Lula se comprometeu em recriar e criar", afirmou.

O GT de Direitos Humanos anunciado pelo vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin, tem os seguintes nomes: Maria do Rosário, deputada federal (PT-RS); Maria Vitória Benevides, socióloga, professora USP; Silvio Almeida, advogado, professor (SP); Luiz Alberto Neuquetti, doutor em economia (SP); Janaína Barbosa de Oliveira, movimento LGBTQIA+ (PA); Rubens Linhares Mendonça Lopes, setorial do PT da PCD (CE); Emídio de Souza, deputado estadual (PT-SP).

Marcelo Uchôa é advogado, professor de Direito Internacional Público da Unifor. Mestre e doutor em Direito Constitucional, com Estudos de pós-doutorado em direitos humanos pela Universidade de Salamanca. Ex-coordenador de políticas públicas em direitos humanos do governo do Ceará.

