Comentarista que proferiu ataques racistas contra Marinho tenta se justificar: tinha grupo chamado senzala

247 - Após disparar agressão racista ao vivo contra o jogador do clube Santos, Marinho, o comentarista Fabio Benedetti tentou se justificar dizendo que o termo “senzala” tratou-se de uma a referência a um grupo de Whatsapp do qual ele fazia parte com amigos.

Segundo o portal UOL, em nota enviada à reportagem nesta terça-feira (4), Benedetti afirmou: "Eu participava de um grupo de WhatsApp com muitas pessoas (envolvidas no esporte ou não) e com algumas regras. Quem não as cumpria, como forma de reflexão, era mandado para um grupo paralelo que tinha o nome de 'Senzala'. Fiz questão de esclarecer isso, imediatamente, ao próprio Marinho, que prontamente aceitou as minhas desculpas."

