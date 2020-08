Como Bolsonaro reagirá à próxima pergunta sobre os depósitos para Michelle? Nem seus ministros sabem

247 - Dois dos ministros mais próximos de Bolsonaro não têm a menor ideia de como ele reagirá à próxima e inevitável pergunta: “Presidente Bolsonaro, porque sua mulher, Michelle, recebeu R$ 89 mil do Fabrício Queiroz?”. A informação é do jornalista Lauro Jardim em O Globo. Ao ameaçar o repórter Daniel Gullino , que lhe perguntou sobre os depósitos de R$ 89 mil feitos na conta de Bolsonaro aposentou o "Jair paz e amor" que encenou nos últimos 67 dias. Afirmou que estava com vontade de “encher a boca” dele de porrada. Em seguida, Bolsonaro completou: "safado".

Os dois ministros próximos do chefe, ouvidos ontem à noite por Lauro Jardim, reconheceram o desastre do ocorrido. Eles não conseguiram explicar de que modo Bolsonaro conseguirá vestir o figurino “moderado” novamente depois do show de destempero de ontem.

“E nem quiseram responder qual será a atitude de Bolsonaro em uma previsível, óbvia e obrigatória nova tentativa de um repórter de qualquer veículo perguntar a Bolsonaro em suas agendas públicas daqui para frente”, informou ainda Jardim.

