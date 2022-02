Como resposta às cobranças por regulação e autorregulação, Twitter testa botão de "não curti" para postagens

Apoie o 247

247 - O Twitter anunciou na última quinta-feira (3) o teste de algumas ferramentas para aumentar a interação de usuários. Estão sendo adicionados um botão de 'downvote', uma espécie de 'não curti', em tuítes de algumas contas. Neste caso, o símbolo é uma seta laranja apontada para baixo.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o número de reações de 'deslike' recebidas por tuíte não será público. Somente o dono da conta poderá ver como as pessoas reagiram às postagens dele.

A rede social também testa um botão específico que direciona usuários para as mensagens diretas (DM) a partir de uma publicação no feed. O botão que leva diretamente às DMs é um atalho para a conversa privada, espaço em que usuários podem trocar mensagens individualmente.

O recurso sobre o DM estaria sendo motivo de preocupação em relação à privacidade do usuário. O Twitter não esclareceu se o botão permitirá que qualquer pessoa possa enviar as mensagens diretas, mesmo que a configuração do perfil esteja habilitada com restrições a quem pode ou não aparecer no chat privado.

