Compliance da Globo vira arma de ameaça e preocupa diretores

Apoie o 247

ICL

247 - Há alguns anos, a Globo mantém um setor de compliance destinado a cuidar das relações entre os empregados da emissora. Para lá são encaminhadas as denúncias de assédio, seja moral ou sexual, para a devida apuração dos fatos. O que deveria ser um serviço positivo para os funcionários da empresa, identificando os abusos e garantindo a salubridade, está se tornando uma verdadeira dor de cabeça nos bastidores do canal. A reportagem é do portal Na Telinha.

O portal apurou que o sistema de compliance está virando uma forma de ameaça na Globo. Diretores e outros profissionais em cargos de chefia estão insatisfeitos com empregados que têm usado o serviço de forma indevida ou com má-fé. A reclamação dá conta de que, agora, qualquer determinação superior pode soar como assédio moral e ir parar na seção que apura excessos desse tipo.

Dessa forma, em uma reunião com ânimos mais acirrados, por exemplo, uma simples correção vinda da chefia pode culminar na ameaça de uma denúncia ao setor responsável pelo compliance do canal. Uma ordem ou ainda um sermão vindo de um chefe já seria o bastante para um funcionário deturpar a situação como um possível caso de assédio moral, o que levaria a uma apuração interna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A maior crítica a essas atitudes é pelo fato de o compliance ser um conjunto de regras éticas destinado justamente a coibir situações de assédio ou abuso de autoridade. O que acontece é que há empregados utilizando uma ferramenta legítima – e fundamental em uma grande empresa como é o caso da Globo – para compelir qualquer correção ou ordem superior mais incisiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as fontes ouvidas pela reportagem, há um entendimento de que o compliance é importante, mas está sendo utilizado de forma indevida na emissora, virando uma forma de ameaça de funcionários contra seus superiores. O que remedia esse fenômeno é que nem sempre tais denúncias vão adiante e, se o processo de investigação não identificar que houve mesmo o assédio, a acusação é “arquivada” internamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE