"Comunicação pública será essencial no governo Lula para combater a desinformação", diz Hélio Doyle

Jornalista integra a equipe de transição e avalia que a comunicação será um dos temas mais sensíveis do próximo governo

247 – O jornalista Hélio Doyle, que integra a equipe de transição do governo Lula na área de comunicação social, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que "Lula representa a continuidade da democracia no Brasil e que, mesmo após sua posse, o conflito 'democracia versus ditadura' continuará existindo". Por isso mesmo, diz ele, a imprensa corporativa dificilmente voltará a adotar o jornalismo de guerra contra Lula e o Partido dos Trabalhadores "A força da mídia corporativa era muito maior no passado. Jornais e revistas têm peso mínimo numa eleição. E o povo está muito desinformado. O Brasil está tomado pela desinformação", aponta.

Para enfrentar este problema, será essencial, na sua visão, fortalecer a comunicação pública. "A EBC (Empresa Brasileira de Comunciação) tem um papel muito importante, mas ela começou a ser desmontada por Michel Temer e depois esse processo se acelerou com Jair Bolsonaro. O sistema público pode se desenvolver muito, desde que tenha respaldo. E a comunicação pública será essencial no governo Lula para combater a desinformação", afirma.

Ao ser questionado sobre a publicidade oficial, Doyle disse que ela não deve ser usada para promoção de governo. "A mídia independente se tornou um importante contraponto à mídia privada, que vem sendo adquirida por grandes conglomerados financeiros", afirmou. Na entrevista, ele também se posicionou sobre o tema da regulamentação da mídia. "É preciso restringir as fake news nas grandes plataformas", afirmou.

