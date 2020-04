Conar abre processo contra lives de Gusttavo Lima por excesso de bebida

O órgão abriu processo contra as lives do sertanejo Gusttavo Lima por ingestão desenfreada de bebida alcoólica sem nenhum aviso sobre conteúdo impróprio para menores de idade edit

247 - O Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) decidiu abrir processo contra as lives do sertanejo Gusttavo Lima por ingestão desenfreada de bebida alcoólica sem nenhum aviso sobre conteúdo impróprio para menores de idade.

A representação ética contra o cantor e a Ambev foi feita por possíveis irregularidades em relação ao consumo de bebida alcoólica nas lives apresentadas pelo músicos nas últimas semanas.

A representação foi aberta nesta terça-feira (14), após dezenas de denúncias de internautas, envolvendo desde a falta de mecanismo para o acesso de menores de idade até o consumo excessivo de bebida alcoólica pelo músico, o que poderia ser considerado um estímulo ao consumo irresponsável do produto.

O Conar destaca que, mesmo sendo apresentações online, elas devem seguir “princípios fundamentais da comunicação comercial do segmento, com a divulgação responsável de bebidas alcoólicas e sem fragilizar os cuidado para que não seja difundida a crianças e adolescentes”.

Na última live, o sertanejo aparece bebendo cerveja e virando uma garrafa de tequila, mostrando estar alterado em algumas ocasiões.7

“Que ressaca, meu Deus. O que colocaram na minha bebida, gente?”, disse ele em um vídeo nas redes sociais no dia seguinte. Gusttavo Lima também usou as redes para endossar o discurso de Bolsonaro em defesa do uso da cloroquina no combate ao novo coronavírus e no ataque à mídia.

Em um stories publicado no Instagram na segunda-feira (13), o sertanejo desferiu ataques à mídia, afirmando que ela está espalhando pânico e escondendo a criação de uma vacina contra à covid-19.

