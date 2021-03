‘Confiar nos Estados Unidos como potenciais aliados do Brasil e da América Latina é um erro’, diz Nathália Urban

247 - A jornalista Nathália Urban, em participação na TV 247, afirmou que a aproximação do Partido Democrata com o ex-presidente Lula por meio da entrevista realizada por Christiane Amanpour deve ser vista com olhar atento.

Para ela, o gesto não significa que os Estados Unidos sejam confiáveis para auxiliar em um projeto de desenvolvimento do Brasil e da América Latina. “Colocar os Estados Unidos como aliado de qualquer coisa que vá ser benéfico para o projeto de Brasil soberano e de América Latina unida é um erro. Os Estados Unidos não são amigos da América Latina, nunca foram e nunca serão. Então eu vejo isso tudo com muito cuidado”, afirmou.

Ela destacou, no entanto, ser triste ver uma jornalista norte-americana tratar Lula com mais respeito do que a própria imprensa brasileira. “Infelizmente a entrevista só constatou que apesar de ela ser uma jornalista que claramente trabalha para os interesses do Partido Democrata, ela foi muito mais educada e muito mais profissional em relação ao presidente Lula do que grande parte da grande mídia brasileira. Ela fez realmente perguntas interessantes, considerações interessantes, e tratou o Lula com o respeito que ele merece. É muito triste a gente ter que chegar a essa constatação”.

Sobre a provocação de Lula para que o presidente estadunidense, Joe Biden, convoque uma reunião do G20 para tratar da distribuição adequada de vacinas contra a Covid-19 para toda a população mundial, Nathália analisou: “foi bom o Lula ter falado dessa questão da vacinação, porque é um problema real que a periferia do mundo está enfrentando. A Europa, os Estados Unidos, o Canadá estão, de fato, acumulando e não estão repartindo isso. Então foi importante o Lula ter trazido essa questão, chamado publicamente a atenção para uma cúpula para não só dividir a vacina, mas para fazer com que outros países tenham acesso a isso”.

