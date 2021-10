Confira os memes na internet sobre a instabilidade de WhatsApp, Facebook e Instagram

Apoie o 247

247 - Internautas foram às redes sociais fazer memes com a instabilidade do WhatsApp, do Facebook e do Instagram nesta segunda-feira (4). Às 13h10, o site Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços da internet, apontava cerca de 40 mil queixas sobre o aplicativo de mensagens, 10 mil no caso do Instagram e 5 mil acerca do Facebook.

Confira os memes abaixo:

O Wi-Fi 🤡 vendo eu socar o roteador achando que tá sem internet, sabendo que foi o Whatsapp que caiu pic.twitter.com/q9yVSeCO0X PUBLICIDADE October 4, 2021

se não fosse o Twitter eu ia quebrar meu wi-fi 🤡 pic.twitter.com/6joV3KfVe1 — ns (@Sabrina50295251) October 4, 2021

Instagram caiu

Whatsapp caiu

Facebook caiu

Wi-Fi 🤡



Zuckerberg: pic.twitter.com/9qQ5ristue — gabriel nunes (@GabrielgtnunesG) October 4, 2021

poxa caiu o instagram e o whatsapp não consigo trabalhar assim pic.twitter.com/JXF18C9yRx PUBLICIDADE October 4, 2021

Mark Zuckerberg tentando arrumar o Facebook, Instagram e Whatsapp Wi-Fi 🤡 pic.twitter.com/1fn9xBV7Rf — herbert (@JohnjhHerbert) October 4, 2021

me sentindo assim sem whatsapp e instagram pic.twitter.com/8P0tL515we — Vittor Fernando (@vittorfernando) October 4, 2021

a minha cabeça uma hora sem whatsapp tá bem assim pic.twitter.com/PuOJ0bd58r — rod (@rodolpho) October 4, 2021

Como o Twitter fica se sentindo quando o instagram o WhatsApp e o facebook caem. pic.twitter.com/n0dbFKGWeL — ISAIAS FERREIRA (@isaiasferreirah) October 4, 2021

