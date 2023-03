Confira trechos do artigo de Xi Jinping na mídia russa

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Pela ocasião da visita à Rússia, o jornal Russian Gazette e o site da agência RIA Novosti publicaram um artigo do presidente chinês, Xi Jinping, nesta segunda-feira (20).

A convite do presidente russo, Vladimir Putin, o líder chinês fará uma visita oficial à Rússia. Na publicação, ele relembrou que a Rússia foi o primeiro país que visitou após eleito presidente da China há 10 anos, e que na última década, ele visitou oito vezes o país vizinho, alcançando frutíferos resultados, de modo a abrir uma nova página no relacionamento China-Rússia junto com o presidente Putin.

Xi Jinping apontou que a China e a Rússia são os maiores países vizinhos um do outro e mantêm uma parceria de colaboração estratégica abrangente, sendo também os principais grandes países do mundo e membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ambos defendem uma política diplomática independente e priorizam as relações bilaterais nos trabalhos diplomáticos.

O presidente da China enfatizou que o desenvolvimento das relações sino-russas têm uma lógica histórica clara e uma forte motivação endógena. A cooperação bilateral alcançou grande progresso nos últimos 10 anos. A chave para que as relações sino-russas sejam capazes de resistir ao teste das mudanças internacionais é encontrar o princípio correto que rege o relacionamento entre os países.

Segundo Xi Jinping, a visita à Rússia será uma visita de amizade, cooperação e paz. Ele espera trabalhar junto com seu homólogo russo para traçar o futuro para a parceria bilateral, definindo novos planos e novas medidas.

Por fim, Xi Jinping salientou acreditar que a China e a Rússia, como parceiros no caminho de desenvolvimento e revitalização, certamente darão contribuições ainda maiores ao progresso da civilização humana.

