"Confissão de culpa", diz Boulos após suspensão do contrato da Covaxin

247 - Ex-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo em 2020, Guilherme Boulos denunciou, nas redes sociais, nesta terça-feira, 29, que a suspensão do contrato da Covaxin, após o governo Jair Bolsonaro ser acusado de corrupção no esquema, é “confissão de culpa”.

Governo Bolsonaro suspendeu a compra de vacinas Covaxin.



Se o contrato estava irregular, por que assinou?



Se o contrato não tinha esquema, por que suspendeu?



Confissão de culpa! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) June 29, 2021

O escândalo da Covaxin aumentou a tensão na CPI da Covid, que tem agora como objetivo principal saber qual o grau de culpa de Bolsonaro diante do esquema.

O tema motivou uma notícia-crime apresentada por senadores ao Supremo Tribunal Federal (STF) por prevaricação. O procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou informalmente sobre o caso.

