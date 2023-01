Consagrado global detona Cassia Kis para mídia internacional e denuncia que atriz humilhou colegas: "lado monstruoso"

Apoie o 247

247 - Miguel Falabella detonou Cassia Kis em entrevista à rádio portuguesa RFM. O ator e diretor não poupou a ex-colega e relembrou com pesar o período de convivência com a atriz, com quem havia encenado a peça Mephisto, em 1993, informa reportagem do portal Notícias da TV.

Segundo Falabella, mesmo antes de toda a polêmica envolvendo o nome de Cassia por causa de suas declarações homofóbicas e reacionárias, ela já era uma pessoa desagradável. ‘O que vimos hoje em dia, a pessoa que ela se transformou… Ela já era. Mas nós éramos mais jovens e preferíamos não ver aquele lado monstruoso, desumano’, disse o ator, que estava acompanhado de Danielle Winits durante a entrevista.

Falabella contou que precisou pedir que ela parasse de maltratar alguns colegas e que em muitos momentos percebia um comportamento esquisito por parte da atriz, hoje bolsonarista declarada.

