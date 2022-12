Consagrado jornalista da Globo é demitido da emissora após 30 anos de casa

O jornalista faz parte da leva de profissionais com quem a Globo tem realizado acordos edit

247 - Edney Silvestre, 77 anos, deixou o jornalismo da Globo após 30 anos. A reportagem teve acesso ao email de despedida do jornalista, escrito por Ali Kamel, diretor de jornalismo da emissora, e enviado para a equipe hoje pela manhã. As informações são do portal Splash.

O jornalista faz parte da leva de profissionais com quem a Globo tem realizado acordos demissionais.

