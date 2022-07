Constantino dispara fake news grotesca na Jovem Pan ao afirmar que Coronavac é placebo (vídeo)

Apoie o 247

247 - Rodrigo Constantino disse ao vivo durante o programa matinal da Jovem Pan desta quarta-feira (27) que a vacina Coronavac, alvo de diversas fake news bolsonaristas, “é um placebo”.

Com seu tom agressivo de praxe, Constantino berrava “é placebo, é placebo”.

Ei Anvisa! Aqui neste vídeo temos o comentarista da Jovem Pan, Rodrigo Constantino, MENTINDO ao dizer que vocês aprovaram placebo pra população, ao se referir à vacina Coronavac.



Julho de 2022 e ainda temos que aturar a insistência no negacionismo por parte desse cidadão! pic.twitter.com/NVP551mcuU — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) July 27, 2022

Recentemente o Instituto Butantan revelou um estudo feito para testar a eficácia da Coronavac: Veja abaixo um trecho da pesquisa sobre a eficácia do imunizante:

“A CoronaVac, vacina do Butantan e da Sinovac, foi posta à prova com o estudo clínico de fase 3 mais desafiador: feito com profissionais de saúde que tratavam pacientes de Covid-19 – isto é, altamente expostos ao vírus – e em meio à segunda onda de casos no Brasil. Nenhuma outra vacina contra o SARS-CoV-2 passou por testes tão rigorosos. Mesmo com todos esses obstáculos, na fase 3 o imunizante teve eficácia global de 62,3% e eficácia contra casos moderados e graves de 83,7% a 100%. Pesquisas posteriores, nacionais e internacionais, chegaram a mostrar uma proteção global de mais de 80% e uma efetividade de mundo real acima de 90%”.

