Constantino expõe neto de Leilane Neubarth nas redes e jornalista se enfurece: “você é podre”

247 - Leilane Neubarth se enfureceu, no último fim de semana, após o extremista Rodrigo Constantino expor o seu neto em suas redes sociais.

Constantino tirou um print de uma publicação da jornalista em que ela mostra o neto de 7 anos com um boné do CPX, termo usado para representar o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. No post, ela comemorava o fato de o neto estar no time do Complexo.

Ao compartilhar o registro pessoal, com a foto da criança, Constantino escreveu: “Vovó é uma esquerdista caviar irresponsável que não mede esforços para lacrar, mas eu prefiro esconder o rosto dessa pobre criança…”, disse, expondo tanto Leilane quanto o neto s discursos de ódio.

Leilane respondeu ao post em tom de revolta. “Você é muito baixo! Eu achava que você era apenas fanático e grosseiro, mas você é podre!”.

De forma criminosa, bolsonaristas espalharam que a sigla CPX, que significa “Complexo do Alemão” é uma referência ao narcotráfico, após Lula usar o boné durante uma visita ao local durante a campanha.

