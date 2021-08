Contas falsas propagam tuítes com hashtags a favor do voto impresso

Após live de Jair Bolsonaro em 29/7, ao menos 3.141 postagens a favor do voto impresso foram feitas no Twitter por contas inautênticas edit

Portal Metrópoles - Segundo a plataforma americana Bot Sentinel, que monitora a articulação de contas falsas no Twitter, pelo menos 3.141 publicações com hashtags a favor do voto impresso foram publicadas no servidor por contas falsas desde 29 de julho.

As publicações utilizam hashtags como #votoauditavel e #votoimpresso, mensagens repetidas por apoiadores do presidente que defendem a inserção do voto impresso nas eleições de 2022. Entre todas as hashtags monitoradas, a que mais foi utilizada em mensagens foi a #brasilpelovotoauditavel. Foram contabilizados 2.612 tuítes publicados por robôs com essa frase.

O Bot Sentinel foi criado em 2018 pelo americano Christopher Bouzy, e rastreia de forma constante o uso de hashtags em postagens feitas por contas que não são reais, isto é, que aparentam serem automatizadas. Os tuítes para análise desta reportagem foram coletados e analisados pelo (M)Dados, núcleo de análise de grande volume de informações do Metrópoles, junto à plataforma da ferramenta.

Após mais de 40 minutos de discurso, Bolsonaro realizou uma live para, segundo ele, “denunciar fraude eleitoral nas urnas eletrônicas“. O presidente, entretanto, não apresentou provas e, com ataques ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), declarou que “não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas”.

